Vina non ce la fa, Miki stringe i denti. Mourinho: “Difesa a tre possibile”

I giallorossi a Verona senza l'uruguaiano, il portoghese lancia il giovane Tripi. Settore ospiti sold out al 'Bentegodi'

La Roma cerca la settima vittoria su sette partite stagionali. Domani alle 18 l'insidia si chiama Hellas Verona, squadra pericolosa nonostante lo zero in classifica alla voce punti anche e soprattutto per il cambio di allenatore. Una difficoltà riconosciuta anche da Mourinho, che in conferenza stampa oggi ha parlato di diversi singoli, da Borja Mayoral ("Non gli manca niente, solo il permesso della Fifa a giocare in 12 ma arriverà il suo momento") a Gonzalo Villar ("Non c'è nessun problema, Fonseca aveva altre idee di calcio e Cristante e Veretout stanno facendo benissimo"). Parole al miele anche per il giovane Filippo Tripi, convocato per il 'Bentegodi' vista l'emergenza sulla fascia: "Si è allenato con noi nel ritiro estivo, sa come giochiamo e ha un grande cuore romanista. Reintegro Santon? No, non verrà reintegrato nessuno". Mourinho ha poi ammesso la possibilità di vedere anche la difesa a tre in futuro, anche perché Ibanez"non sarà mai un terzino". Intanto col Veronamancherà Matias Vina, alle prese con dei problemi al ginocchio e non convocato a differenza di Mkhitaryan, che stringe i denti insieme a Karsdorp.