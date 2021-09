Roma, Tripi il baby-jolly di Mourinho “col cuore romanista”: chance col Verona

Fonseca lo scorso anno l'ha convocato in occasione dei gironi di Europa League, dove ha debuttato con il Cluj e ora è pronto per il campionato

Claudia Belli

Il mercato estivo della Roma ha soddisfatto in parte Mourinho: l'attacco ha ottimi titolari e altrettante buone riserve, mentre per il centrocampo e la difesa il discorso è diverso. Sulle fasce in particolar modo le riserve non convincono ma ecco che Mourinho tira fuori dalla manica il suo asso: è Filippo Tripi, giovane centrocampista della Primavera di Alberto De Rossi. Il giallorosso ha svolto il pre campionato insieme alla prima squadra ed è stato convocato dallo Special One per la partita di domani contro il Verona. Vina non è al meglio e ha dovuto alzare bandiera bianca e, vista la sola presenza di Calafiori sulla fascia sinistra, il portoghese ha deciso di chiamare a rapporto il giocatore che si può adattare anche come terzino, così come ha fatto vedere nelle amichevoli pre campionato.

I numeri di Tripi

Non è però la prima volta che viene chiamato con i grandi: Fonseca lo scorso anno l'ha convocato in occasione dei gironi di Europa League, dove ha debuttato con il Cluj ("Il giorno più bello della mia vita”, aveva scritto su Instagram) e giocato contro il CSKA Sofia, una decina di minuti a partita. Nella Primavera di Alberto De Rossi è il capitano e nello scorso campionato ha giocato tutte le partite per 90'. Una garanzia a centrocampo ma anche in difesa, dove il mister l'ha fatto giocare in diverse occasioni: ha chiuso la stagione con 5 gol e 3 assist. Oltre ad aver partecipato al ritiro pre campionato insieme a Mourinho, è partito da titolare nelle amichevoli contro Montecatini, Ternana, Triestina, Debrecen e Belenenses mentre col Raja Casablanca è subentrato a partita in corso.

Mourinho in conferenza stampa

Per un giovane calciatore come Tripi oggi sarà un giorno che non dimenticherà tanto facilmente: uno dei migliori allenatori al mondo, José Mourinho, ha speso delle parole splendide su di lui in conferenza stampa alla vigilia di Hellas-Roma: "Ho pensato a Tripi che sarà convocato. E se domani avremo qualche problema, Tripi ha fatto il ritiro con noi più di un mese, ha giocato tante partite e ha imparato il nostro modo di pensare, è un ragazzino intelligente che può giocare in tutti i ruoli difensivi e a centrocampo. Non ha esperienza, ma ha un cuore super romanista e con intelligenza per giocare". Mourinho ha deciso infatti di convocare il giovane Primavera piuttosto che reintegrare Davide Santon, da inizio stagione fuori squadra.