Verona-Roma, i giallorossi in partenza: out Vina, Mkhitaryan tra i convocati

Il difensore uruguaiano non ce la fa mentre l'armeno è a disposizione

La Roma dà il via all'operazione Hellas Verona, con il match di domani in progamma alle 18 al 'Bentegodi' contro la squadra di Tudor. E nella spedizione in veneto non ci sarà Matias Vina mentre è presente Henrikh Mkhitaryan, i due giocatori non al meglio della condizione a causa di alcuni problemi (muscolari per l'armeno, al ginocchio per l'uruguaiano). Il terzino - come appreso da Forzaroma.info - non è tra i convocati, a differenza dell'armeno che stringe i denti. Come rivelato già in conferenza da Mourinho, c'è anche il giovane Filippo Tripi, che sarà una delle alternative in difesa sulla fascia. L'altra situazione in dubbio era quella relativa a Rick Karsdorp, che però è partito regolarmente con la squadra, che è partita da Fiumicino intorno alle 17.30.