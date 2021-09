Primavera, De Sanctis in tribuna per Milan-Roma

Il dirigente giallorosso ha assistito alla partita di Primavera tra giallorossi e rossoneri

La partita Primavera tra Milan e Roma è stata seguita sugli spalti da Morgan De Sanctis. L'attuale braccio destro di Tiago Pinto e responsabile dell'area tecnica delle giovanili ha accompagnato la squadra di Alberto De Rossi a Milano. Sulla tribuna del Centro Sportivo Vismara, vicino De Sanctis, c'era anche Nicola Legrottaglie, ex difensore juventino. Il match è finito 2-2, per la Roma in gol Felix e Olivares.