Primavera, Oliveras: “Ci siamo rilassati, dovevamo stare più attenti”

Il giocatore giallorosso dopo il pari col Milan: "Pareggio difficile, dovevamo chiuderla prima"

Giornata da ricordare per Jan Oliveras, che ha segnato il suo primo gol con la maglia giallorossa. Ma la Roma Primavera non è andata oltre il pareggio sul campo del Milan:"Pareggio per noi difficile perché eravamo venuti per vincere, ma può capitare. La partita è andata così, per me potevamo anche vincerla prima ma non è stato così quindi continuiamo a lavorare. Quando siamo avanti in vantaggio ci siamo rilassati un po’, ci voleva più attenzione per non far rientrare il Milan in partita - ha detto lo spagnolo ai canali ufficiali del club -. Ruolo? Io gioco dove mi dice il mister e do il massimo dappertutto".