Primavera, la Roma pareggia 2-2 con il Milan: Felix e Olivares non bastano

Primo pari in campionato dopo le due vittorie iniziali. Rossoneri ancora alla ricerca della prima vittoria

Dopo le due vittorie iniziali, la Roma compie il primo mezzo passo falso. In casa del Milan i giallorossi non vanno oltre il pari. Finisce 2-2 un match pieno di occasioni. Per i giallorossi, due volte in vantaggio, in gol Felix e Olivares. I rossoneri pareggiano grazie a Di Gesù e Capone (su rigore). Un'occasione persa per la squadra di De Rossi, che più volte ha sfiorato il tris ma ha anche rischiato più volte la beffa.

Calcio di punizione da posizione interessante per la Roma. Volpato prova a mettere in mezzo per cercare la testa di un compagno, ma nulla di fatto

Ancora un giallo per il Milan. Ammonito Bozzolan per un fallo su Felix, che era partito in contropiede

LA PARTITA - De Rossi sceglie il solito 3-4-1-2. Satriano vince il ballottaggio con Voerkeling. Il match parte subito fortissimo. Le due squadre giocano a viso aperto e nei primi 22' si segnano ben quattro reti. Aprono il match i giallorossi con Felix, che in contropiede realizza l'1-0 dopo aver saltato il portiere. Al 12' arriva il pari di Di Gesù, che con un sinistro dai 20 metri che non lascia scampo a Mastrantonio. Olivares riporta la Roma avanti con un'azione personale e Capone segna il 2-2 su calcio di rigore, ottenuto per un fallo dubbio di Morichelli su Traoré. Il match sembra destinato a finire con almeno altre due reti per parte, ma dopo l'ultima rete le squadre rallentano. Nel primo tempo il Milan gioca meglio e ha le occasioni migliori per fare il tris. Nella ripresa la Roma parte forte e spinge per fare il terzo gol. I ritmi sono ovviamente più bassi, le due squadre si studiano di più e provano a sfruttare gli errori degli avversari. Per la Roma le occasioni migliori ce le hanno Felix e Cassano (entrato al posto di uno spento Volpato). Il Milan colpisce una traversa con Amore su punizione. Bravo Mastrantonio, che evita un paio di grattacapi alla difesa chiudendo la porta. Un punto a testa. Il 2-2 è il risultato più giusto.