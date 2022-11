Vina, Mourinho contro il rumore degli amici: “I tifosi lo rispettino di più”

Una carezza a uno che da quando è arrivato a Roma non ne ha avute tante. José Mourinho dopo la vittoria contro il Ludogorets si è voluto soffermare su Vina, attaccando quel rumore degli amici (sì, stavolta niente nemici) dei tifosi che nelle apparizioni dell'esterno uruguaiano più di una volta hanno rumoreggiato: "Bisogna rispettarlo di più, fuori casa è un altro giocatore. All'Olimpico c'è un rumore che non aiuta e invece lui è uno di quelli che nell'atteggiamento è esemplare". E infatti stasera è stato tra i migliori in campo della linea difensiva, pur in un ruolo non suo. Riuscendo, specialmente nel secondo tempo dopo un paio di chiusure, a strappare quei primi veri applausi dai suoi tifosi. Nella speranza, sua e di Mourinho, che sia un nuovo inizio.