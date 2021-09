Vina ha recuperato: in campo stanotte in Uruguay-Ecuador

Il terzino della Roma ha superato il problema alla gamba destra. Il ritorno in Italia tra venerdì notte e sabato

Matias Vina scenderà in campo questa notte (ore 00:30 italiane) nello scontro diretto per la qualificazione al Mondiale tra il suo Uruguay e l'Ecuador. Il terzino della Roma ha smaltito il problema alla gamba destra che l'aveva costretto a fermarsi nella sfida con il Perù e si è rimesso a disposizione del ct Tavares. Una buona notizia per Jose Mourinho, che spera di riaverlo a Trigoria pronto per il match di Europa League di giovedì prossimo con il Cska Sofia. Da escludere il suo impiego domenica con il Sassuolo. Vina tornerà in Italia tra venerdì notte e sabato mattina, ossia a poco più di 24 ore dalla sfida, e può sperare al massimo nella convocazione.