Vina e Shomurodov a spasso per Roma. E Rui Patricio scopre Città del Vaticano

I giallorossi hanno sfruttato il giorno libero concesso da Mourinho per godersi le bellezze della capitale

Mourinho ha concesso la giornata libera ai suoi giocatori dopo la vittoria al cardiopalma di ieri sera col Sassuolo. Una cosa inusuale, dal momento che i giallorossi torneranno in campo già giovedì in Conference League. Ma il portoghese ha premiato la prestazione della squadra, soprattutto il coraggio e la voglia di crederci fino in fondo. Così più di qualcuno ne ha approfittato per scoprire le bellezze della città di Roma. Shomurodov e Vina hanno sfruttato questo lunedì per una passeggiata in dolce compagnia al centro, come testimoniato anche dalle stories su Instagram di Florencia Velasco, fidanzata del terzino uruguaiano. Rui Patricio, insieme alla moglie Vera Ribeiro, è invece entrato direttamente per un giro turistico con guida all'interno della Città del Vaticano, scoprendo tutte le curiosità dei posti in cui anche il Papa si concede al relax.