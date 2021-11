Vina cuore d’oro: l’incontro i bambini in cura al San Filippo Neri

Un pomeriggio di sorrisi nella Smile House grazie alla visita del difensore giallorosso

Per Matias Vina oggi un compito speciale: donare un sorriso ai bambini in cura all'ospedale San Filippo Neri, presso la Smile House. Accompagnato dalla storica mascotte giallorossa Romolo, si è recato presso la struttura ed ha regalato ai piccoli tifosi dei gadget della Roma. Il terzino sinistro si è fermato con loro per scattare alcune foto, fare autografi e donare ai bimbi una giornata di felicità. Quella di oggi è stata un'altra grande iniziativa di Roma Cares, che con il progetto “Toys Day” punta ad alleviare le brutte giornate dei piccoli giallorossi della capitale, che vivono in condizioni di difficoltà e sofferenza. La Smile House Roma è un centro multispecialistico per il trattamento e la cura dei pazienti con malformazioni congenite cranio maxillo facciali.