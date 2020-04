Villarreal, Bacca e il museo personale: “La maglia di Totti tra le più speciali” – VIDEO

Nostalgia serie A e rispetto per i grandi campioni del passato italiano. Carlos Bacca, ex centravanti del Milan, si racconta in un’inedita intervista organizzata dalla sua attuale squadra, il Villarreal, in cui mostra il museo personale allestito dentro casa. Così, tra trofei e una lista di magliette che ha vestito nel corso della sua carriera, spunta, tra quelle scambiate, anche quella di Francesco Totti. Una divisa dal sapore speciale per il colombiano, che guida lo spettatore nel racconto: “Ho qui le maglie dei giocatori della Serie A – spiega Bacca -. Quando giocavo con il Milan ho avuto modo di scambiare le maglie con grandissimi campioni. Una speciale è quella di Di Natale dell’Udinese, quella di Francesco Totti della Roma e quella di Zuniga“.