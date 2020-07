Villar riabbraccia Zaza. Veretout: “Il quinto posto è nostro” – FOTO

Torino e Roma finisce 3-2 per gli ospiti. I giallorossi centrano l’obiettivo più importante di questo finale di campionato, ovvero il quinto posto che permette di evitare i preliminari di Europa League. Oggi non è entrato in campo, ma per Gonzalo Villar quella del Grande Torino è stata l’occasione per un tuffo nel passato. Questo grazie all’incontro con il granata Simone Zaza, partito titolare nella sfida di stasera. I due, infatti si erano già incontrati tra il 2017 e il 2018. In quei mesi, infatti, l’attaccante italiano vestiva la maglia del Valencia mentre il giovane centrocampista spagnolo giocava proprio nelle giovanili dei ‘Pipistrelli’. “Ricordando i bei tempi al Valencia con questo ‘crack’! Un abbraccio forte, amico!”, scrive Villar su Instagram con uno scatto insieme a Zaza.

Jordan Veretout, invece, nel postpartita esulta per la vittoria contro il Torino che permette alla squadra di Fonseca di centrare matematicamente l’accesso diretto ai gironi di Europa League. “Un’altra bella serata, un’altra importante vittoria. E il quinto posto è nostro”, scrive il francese su Twitter. Esulta con un semplice “+3” Chris Smalling, autore del gol del 2-1.