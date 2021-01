Villar ai tifosi: “Volevamo dedicarvi la vittoria, vi prometto che torneremo più forti”

Non è andato senza dubbio come aveva sognato il suo primo derby da titolare. Gonzalo Villar ha fatto parte della disfatta della Roma ieri sera, uscendo per far spazio a Cristante in torno alla mezz’ora. Lo spagnolo ha fatto vedere comunque qualche segnale positivo, ma l’amarezza resta soprattutto per la delusione dei tifosi. “Siete venuti a sostenerci, ma non vi abbiamo potuto dedicare la vittoria. Grazie per il vostro appoggio, vi prometto che torneremo piu forti”, ha scritto Villar su Instagram.