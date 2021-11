Villar vola a Milano per il torneo di tennis Under 21

Il centrocampista giallorosso, grande appassionato di tennis, incontra il suo connazionale alle Next Gen ATP Finals

GonzaloVillar sfrutta la sosta per fare una 'gita fuori porta'. Il centrocampista dopo essersi allenato a Trigoria è partito perMilano. Nella città lombarda sono in corso le Next Gen ATP Finals, il torneo di tennis riservato ai migliori Under 21 del circuito ATP. Villar, grande appassionato di questo sport ha incontrato Carlos Alcaraz. Il tennista, connazionale e conterraneo di Gonzalo (entrambi sono originari di Murcia), ha conquistato le semifinali battendo l'argentino Cerundolo in 4 set (con il punteggio di 4-0, 4-1, 2-4, 4-3). Lo spagnolo affronterà Baez nel prossimo turno.