Villar tra allenamenti e divertimento: “Lavoro e sorrisi” – FOTO

“Lavoro e anche sorrisi”. Gonzalo Villar si gode gli allenamenti a Trigoria da protagonista assoluto: nella sessione odierna al Fulvio Bernardini, il centrocampista spagnolo è stato scelto come capitano per una partitella a quattro tempi. La sua squadra (con Pau Lopez, Fazio, Pedro, Perez, Borja Mayoral) ha dato battaglia a quella di Veretout, uscendo vincente e potendo impartire la penitenza ai compagni avversari: Mirante, Ibanez, Jesus, Veretout, Smalling, Santon, Peres sono stati infatti bersagliati dai tiri dall’area di rigore. Lavoro quindi ma anche divertimento, per distendere gli umori in vista dei prossimi impegni in campionato ed Europa League che attenderanno la Roma dopo la sosta Nazionali.