Villar: “Stiamo facendo una buona stagione perché possiamo giocare in vari modi”

Altra prestazione positiva per Gonzalo Villar, sempre più a suo agio nel centrocampo della Roma. Il centrocampista ha parlato dopo la vittoria col Cluj.

VILLAR A ROMA TV

“Era un partita difficile, non siamo abituati a questo freddo. Abbiamo fatto bene e l’atteggiamento è stato giusto. Non giochiamo sempre nella stessa maniera, ma questa squadra può giocare in vari modi, per questo stiamo facendo una buona stagione. Non dobbiamo pensare troppo al futuro, come in Spagna dice Simeone: “Dobbiamo pensare di partita in partita”. Ora dobbiamo riposarci e poi pensare al Napoli. Maradona? Oggi è un giorno triste, è stato uno dei più forti”.