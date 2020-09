Villar: “Soddisfatto del primo test. Non vedevo l’ora di indossare questa maglia”

Ieri il primo test amichevole della stagione contro la Sambenedettese, oggi un giorno di riposo concesso da Fonseca. L’appuntamento della squadra giallorossa a Trigoria è per domani, ma Villar ne approfitta per manifestare sui social la felicità di questi primi giorni di lavoro al Fulvio Bernardini. “Contento di quello che sta facendo la squadra in questo primo test di preparazione. Non vedevo l’ora di tornare a vestire la maglia della Roma. Non mancherà il lavoro, lo sforzo e l’entusiasmo. Daje” sono le parole dello spagnolo su Instagram che ieri si è reso protagonista entrando in 2 dei 4 gol della Roma.