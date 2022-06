Villar si tiene in forma in attesa del futuro: allenamento speciale con Alcaraz

Un ospite speciale nell'allenamento di Gonzalo Villar. Il giocatore della Roma ha pubblicato su Instagram una foto con Carlos Alcaraz, astro nascente del tennis che quest'anno ha vinto anche due Masters 1000 a Madrid e Miami. I due condividono non solo la nazionalità, ma la città natale che è Murcia. I due si sono ritrovati per una seduta 'casalinga', come dimostra la foto con tanto di attrezzi da palestra. Villar si allena con Alcaraz, classe 2003 destinato a dominare il tennis: "Tante cose belle in futuro", ha scritto il centrocampista di proprietà giallorossa. Che è reduce dal prestito al Getafe, con 10 presenze di cui appena due da titolare. Il classe '98 tornerà a Trigoria, ma non per restare: il suo destino è quello di partire nuovamente, possibilmente a titolo definitivo.