Villar scherza dopo esser stato bocciato a un esame: “Posso chiedere il Var?”

Gonzalo Villar ha approfittato dello stop agli allenamenti per dedicarsi agli esami universitari. Lo spagnolo è iscritto iscritto all’UCAM (Università Cattolica Sant’Antonio di Murcia) al corso di laurea in amministrazione e gestione delle imprese. Ma l’aria di Roma evidentemente non l’ha aiutato, tanto che nell’esame di Macroeconomia è stato bocciato. A pubblicare il risultato è stato lo stesso Villar su Twitter, che però l’ha presa con ironia: “Qualcuno sa se si può chiedere il Var in questa partita contro Macroeconomia?”, ha chiesto ai suoi follower postando la foto dell’esito insufficiente dell’esame. Poi ha aggiunto: “Sto per inviare la mia maglietta al professore fra 3, 2…”. Un tentativo di “corruzione”, che difficilmente andrà a buon fine.