Villar scherza con Zalewski: “Due partite e ti sei già montato la testa” – FOTO

Da Trigoria a Faro, battute via social tra i giallorossi

Ha scritto "provate a prendermi" nella caption del suo ultimo post sui social, in cui effettivamente grazie all'effetto fotografico sembra un razzo. No, non è Marcell Jacobs ma Nicola Zalewski, una delle sorprese del precampionato della Roma. Una didascalia che ha attirato l'attenzione di Villar, tornato a Trigoria per la riabilitazione al ginocchio: "Due partite e ti sei già montato la testa", ha scritto lo spagnolo taggando anche Mayoral, che poco prima aveva commentato il post. "Tu sei uno di quelli che non mi prenderà mai", la replica del giovane esterno. Da Trigoria al Portogallo, nella Roma regna il buon umore.