Villar scherza con Kumbulla: “Non mi hai mai tolto la palla in un anno e mezzo”

Il centrocampista classe '98 ora in forza al Getafe, ha risposto con ironia all'ex compagno di squadra

Marash Kumbulla ha dato appuntamento ai suoi followers su twitter per rispondere alle domande a partire dalle ore 19. Non si è fatta attendere la risposta ironica del suo ex compagno di squadra Gonzalo Villar, attualmente in forza al Getafe: "E' vero non mi hai mai tolto una palla in un anno e mezzo". Il centrocampista spagnolo è in prestito fino a giugno. Il rapporto del classe '98 con alcuni giallorossi è rimasto ottimo.