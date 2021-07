Villar rientra a Roma per la riabilitazione: l’obiettivo è la Fiorentina

Il centrocampista durante l’allenamento di giovedì ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro

Gonzalo Villar sta rientrando a Roma (atterrerà in mattinata all’aeroporto di Fiumicino con un volo partito da Lisbona): il centrocampista durante l’allenamento di giovedì ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro che lo ha costretto ad abbandonare il ritiro in Portogallo e rientrare in Italia dove si sottoporrà al percorso di riabilitazione. Un infortunio che rovina i piani di Josè Mourinho, a corto anche di Veretout (infortunio al quadricipite destro) e di Cristante che sta smaltendo le ferie e solo il 2 agosto volerà il Algarve. Inoltre, sembra ormai sfumato l’affare Xhaka: il centrocampista dell’Arsenal è quotato 23 milioni dai Gunners, ma la Roma ne offre solo 15 più bonus. Troppo pochi portarlo a casa e dare a Mourinho il centrocampista che ha chiesto ormai un mese e mezzo fa.