Villar: “Puntiamo sempre al posto davanti a noi. Vogliamo riportare la Roma in Champions”

Gonzalo Villar si sta ritagliando sempre più spazio nella Roma. Fonseca lo ha ormai promosso titolare, convinto dalle positive prestazioni dello spagnolo, che è partito nella formazione iniziale giallorossa nelle ultime nove partite di campionato. Il centrocampista ha rilasciato un’intervista a “Il Tempo”; questa un’anticipazione delle sue dichiarazioni: “Il nostro primo obiettivo è far tornare la Roma in Champions League. Noi pensiamo sempre partita dopo partita. Ma se siamo terzi, vogliamo conquistare il secondo posto. Puntiamo sempre al posto davanti. In campo metto tanta passione e non riesco a non far vedere come mi sento e quali sono le sensazioni durante la partita. Se non arrivo a fare un tackle mi metto le mani tra i capelli. Mi piace tanto gesticolare, i miei amici mi prendono in giro perché dicono che non sto mai fermo con le mani“.