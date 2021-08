Villar: “Pronto per l’inizio”. Lo spagnolo è tornato in gruppo

Superati i problemi al ginocchio lo spagnolo torna a disposizione di Mourinho

Gonzalo Villar abile e arruolabile. "Pronto per l'inizio" è il post su Instagram da parte del centrocampista spagnolo che oggi si è allenato con il gruppo. Villar nel ritiro in Portogallo aveva fatto rientro in anticipo a Roma rispetto ai compagni di squadra a causa di una distorsione al ginocchio sinistro accusata in un allenamento in terra lusitana. Ora, a due giorni dall'inizio del campionato con la partita Roma-Fiorentina in programma domenica sera all'Olimpico, lo spagnolo torna a disposizione di Mourinho.