Villar, promessa mantenuta: in posa fuori Trigoria con il piccolo Francesco – FOTO

A febbraio è stato regalato il completino di Gonzalo Villar a un giovane tifoso giallorosso. Il padre ha quindi pubblicato lo scatto su Twitter, dove prontamente è intervenuto il centrocampista spagnolo: “Portalo a Trigoria che ci conosciamo”. Promessa mantenuta. Oggi il piccolo Francesco ha avuto il piacere di incontrare Villar fuori i cancelli di Trigoria, e hanno posato insieme sorridenti in una foto. “Grazie Villar per la promessa mantenuta a Francesco, è stato felicissimo di averti conosciuto“, scrive sui social il padre. Con l’infortunio di Veretout ora lo spagnolo è chiamato a dare il massimo nel reparto, provando a non far sentire la mancanza di uno dei giocatori più in forma di questa rosa.