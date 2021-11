Villar positivo: plaid e partite, ecco come passa la quarantena – FOTO

Il centrocampista spagnolo domani seguirà la Roma da casa

Gonzalo Villar e Bryan Cristante, non sono partiti per la trasferta di Genova. Il centrocampista spagnolo è infatti rimasto a casa in formato relax con il plaid - come testimonia una sua storia su Instagram - a guardare le partite di questo fine settimana. L'ex Elche, che sarebbe sulla lista dei partenti già dal mercato di gennaio, avrebbe avuto una chance di far parte della partita (magari anche a gara in corsa) vista l'assenza dell'altro positivo al covid, Bryan Cristante. Domani seguirà da casa la partita dei suoi compagni di squadra.