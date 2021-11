Villar pensa positivo: “Felice di aver giocato con i tifosi all’Olimpico”

Il centrocampista spagnolo: "Non c'è tempo per lamentarsi, testa a domenica"

Per Gonzalo Villar il match di ieri, Roma-Bodo è stata una serata inaspettata. Mourinho ha voluto dare allo spagnolo una secondapossibilità, dopo la brutta prestazione nella gara d'andata che aveva provocato la sua esclusione per tre turni. Il centrocampista entrato nel secondo tempo, a fine partita ha trasmetto il suo disappunto per il risultato che non soddisfa. Il 2-2 della squadra di Mourinho non ha convinto neanche questa volta, ma Villar vuole dare coraggio alla squadra giallorossa e lo ha fatto tramite un post su Instagram: "Non c'è tempo per lamentarsi... Testa a domenica. Felice di giocare con tutti voi all'Olimpico".