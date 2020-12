Villar ‘pazzo’ di Mkhitaryan: “Qualcuno riesce a fermarti?” Mancini: “Pronti a lottare” – FOTO

La Roma schianta 3-1 il Torino e vola al terzo posto in classifica a pari punti con la Juventus. Ennesima conferma per i giallorossi, che sono in grande forma dopo il 5-1 di Bologna. Sui social è continuato l’esultanza dei calciatori romanisti, a partire da Lorenzo Pellegrini che celebra la vittoria con un “+3”, con tanto di complimenti da parte di Borja Mayoral tra i commenti: “Golazo”. Poi arriva anche il commento di Spinazzola: “Passo dopo passo costruiamo la nostra stagione”. Villar invece è pazzo di Mkhitaryan: “Qualcuno riesce a farlo smettere di segnare? Da pazzi fratello! Avanti Roma”, scrive lo spagnolo. E non manca neanche il post di Gianluca Mancini: “Una vittoria che ci dà fiducia e continuità, testa già alla prossima. Sempre pronti a lottare! Avanti Roma”.