Villar: “Oggi avevamo un po’ di pressione ma contava solo vincere”

Ha causato il calcio di rigore nel finale, ma anche contro il Cagliari Villar è stato tra i migliori in campo. Ecco. le sue parole a fine partita.

VILLAR A ROMA TV

Partita ottima da parte tua e un buon risultato per la Roma.

Oggi era una gara importante. Avevamo un po’ di pressione, dovevamo tornare sulla strada giusta, abbiamo fatto una buona partita e ciò di cui c’era bisogno per vincere.

Oltre alle tua qualità vedo che inizi a recuperare anche molti palloni. Giocavi anche all’estero così?

Ora che sto giocando con Veretout devo essere più basso e vicino per recuperare le seconde palle. Oggi sono contento per quanto fatto in fase difensiva e per come ho aiutato la squadra.

Come vanno gli esami universitari?

Ho fatto sei esami, sono andato bene e ora manca l’altra metà a gennaio. Speriamo bene.