Villar, nostalgia di Roma: ecco il messaggio sotto il video della Sud – FOTO

L'Olimpico è tornato al 100% e contro la Salernitana si è subito registrato il record di presenze. Numeri confermati anche per la gara con il Bodo per la quale proprio oggi si è registrato il sold out. Il colpo d'occhio regalato dagli oltre 60 mila dell'Olimpico non ha lasciato indifferente nessuno, nemmeno chi ha lasciato quello stadio in direzione Spagna. Gonzalo Villar che dal suo arrivo nella Capitale non si è mai goduto lo stadio con così tanto pubblico, infatti, ha ripostato su Instagram un video dello stadio intento a cantare la canzone 'Mai sola mai' diventata ormai iconica lasciando un messaggio malinconico composto da due cuori - uno giallo e uno rosso - con un emoji di pianto. Il centrocampista è attualmente in prestito al Getafe dove, dopo un inizio difficile, sta trovando più spazio.