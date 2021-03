Villar: “Non sono più il ragazzino di un anno fa, spero di rimanere a Roma per tanti anni”

Gonzalo Villar ha parlato al termine di Roma-Shakhtar. Il centrocampista, tornato titolare al fianco di Villar ha detto la sua sul match.

VILLAR A SKY

Una Roma aggressiva, concentrata e con tante soluzioni. E’ stata la Roma più bella di questa stagione?

Era una partita difficile, l’abbiamo preparata bene, perché se fai errori come abbiamo fatto con il Milan vai a casa. Penso si sia visto sul campo.

Quanto ti senti migliorato da inizio campionato e quanto è diverso per te quando manca Veretout?

Sul campo si vede che sono un giocatore diverso dal ragazzino che era arrivato a Roma. In questa stagione ho ricevuto la fiducia di cui avevo bisogno. Se faccio gol di anca mamma mia (ride durante il replay dell’occasione, ndr)… Penso che sono cresciuto tanto, ma ancora mi manca tanto e non sono arrivato al mio massimo livello. Giocare senza Jordan è un ruolo diverso, però posso giocare sia da “6” che da “8”. Mi trovo bene in tutti e due i ruoli e oggi credo si sia visto.

VILLAR A ROMA TV

Tre a zero, una vittoria importante per la Roma e una prestazione importante.

Sì, abbiamo preparato bene questa partita e sapevamo che era una gara difficile per noi ma abbiamo visto come giocano loro, sono forti e l’hanno dimostrato contro Real e Inter nel girone di Champions. L’abbiamo preparata bene e l’abbiamo visto sul campo.

Anche in vista del ritorno non bisogna abbassare l’attenzione…

Sì, dobbiamo andare lì a giocare la nostra partita e a cercare di fare un gol e vincere la partita perché abbiamo trovato oggi un bel risultato ma in Europa League come in Champions non si sa mai quindi bisogna fare lo stesso di oggi e continuare così.

Arriva il primo successo contro una grande squadra, in campionato si è sempre detto che è mancata la vittoria con una big. E’ arrivata una vittoria contro lo Shakhtar che in Europa fa sempre molto bene…

Possiamo iniziare da oggi a livello mentale, magari vincere le grandi partite a livello mentale ti fa credere che anche noi siamo una grande squadra perché sia io che il resto della squadra lo pensiamo. Magari oggi è il giorno in cui ci mettiamo in testa che possiamo vincere contro tutte le squadre perché il potenziale ce l’abbiamo.

In questo anno che sei a Roma quanto ti senti cresciuto?

Non posso essere più felice di così ed è una cosa importante, sentirsi bene nel campo. Mi sono trovato bene qua a Roma, i miei compagni mi aiutato sempre. Da quando sono arrivato sono cresciuto tanto e si può vedere. Magari posso rimanere qua per tanti anni.