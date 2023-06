Villar: “Non so cosa succederà in futuro. Avrò sempre il Getafe nel cuore”

Reduce dalla salvezza raggiunta in extremis con il suo Getafe, il centrocampista di proprietà della Roma Gonzalo Villar, per il quale il club spagnolo non ha esercitato il diritto di riscatto, ha esternato su Instagram i suoi dubbi verso il futuro. Ecco le sue parole: "Termina una stagione difficile con l'obiettivo raggiunto, il Getafe giocherà ancora nella Liga. Non so cosa succederà da oggi, posso solo ringraziarvi tutti per il tempo che sono stato qui, e assicurarvi che ogni volta che ho avuto il piacere di essere in campo ho difeso questa maglia con tutto quello che avevo dentro. Forza Geta nel cuore".