Villar: “Mancare l’accesso in Champions sarebbe una delusione, ma non un fallimento”

Gonzalo Villar torna a parlare della sua esperienza all’Elche, conclusasi durante l’ultimo mercato invernale, e dell’acquisto della Roma. Questa volta lo fa diarioinformacion.com dove dichiara: “È un grande salto, che all’inizio della stagione non ho potuto fare perché era molto complicato, ma poi tutto è andato come volevo ed ho ottenuto qualcosa per cui ho lavorato. Onestamente non mi aspettavo di trovare uno spogliatoio così umile nonostante fosse pieno di stelle e giocatori molto bravi. Ci hanno accolto molto bene, quasi come fratellini, e ci hanno fatto sentire a nostro agio in un campionato che definirei molto aggressivo“.

Poi un passaggio sul suo debutto: “E’ stato un po’ amaro perché abbiamo perso la partita, ma è servito per dire che avevo davvero realizzato il sogno di giocare in Serie A”. E infine una battuta su Dzeko e la Champions: “E’ un giocatore spettacolare e mi ha impressionato. L’obiettivo è la Champions, ma nel campionato italiano ci sono squadre forti. Sarebbe una piccola delusione la mancata qualificazione, ma non credo che sia un fallimento”.