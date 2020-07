Villar lo provoca sui social, Perotti risponde: “Quando vuoi ti insegno a calciare” – FOTO

Le tre vittorie consecutive hanno riportato un po’ di buon umore in casa Roma. A dimostrarlo lo scambio “social” tra Villar e Diego Perotti. L’argentino ieri ha postato su Instagram una foto dall’allenamento e tra i commenti è arrivato anche quello dell’ex Elche: “Prima l’hai messa come storia, ora come post. Ti manca solo come foto profilo di Whatsapp, vai”. Perotti ha risposto: “Quando vuoi ti insegno a calciare da fuori…”. Entrambi partiranno in panchina contro l’Inter domani sera.