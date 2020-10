Villar, la carica social: “Non c’è tempo per lamentarci, testa alla Fiorentina” – FOTO

Ancora un match dall’inizio in Europa League per Gonzalo Villar, a cui Fonseca sta concedendo minuti europei importanti per accelerare il percorso di crescita già iniziato lo scorso anno. Il centrocampista spagnolo si è espresso sui social per caricare l’ambiente in vista dell’appuntamento di domenica contro la Fiorentina, sfida che andrà in scena domenica alle 18 allo Stadio Olimpico: “Non abbiamo trovato la vittoria ma non c’è tempo per lamentarci. Testa alla Fiorentina. Tutti insieme ragazzi“. Prestazioni in crescendo per Villar, che inizia a riscuotere sempre più favori e consensi tra i tifosi romanisti. Il calciatore inoltre si sta sentendo sempre più parte integrante dell’ambiente e della città, come dimostra la sua partecipazione all’iniziativa della Roma riguardante la distribuzione delle mascherine nelle scuole capitoline.