Villar: “Ho la fiducia di Fonseca e dei compagni. Oggi pronti a vincere”

Novanta minuti per continuare la striscia di risultati utili sul campo che in campionato continua dalla scorsa estate. E’ una Roma in fiducia quella che arriva allo Stadio Olimpico per affrontare il Parma, con i dubbi e le perplessità derivanti dalle assenze e dal solito impatto della pausa delle nazionali. A pochi minuti dalla sfida ha parlato Gonzalo Villar ai microfoni di Sky Sport, queste le sue dichiarazioni: “Ogni partita ha la sua difficoltà, siamo in un ottimo momento ma dobbiamo continuare e vincere“.

VILLAR A ROMA TV

Si riparte, quali sono le insidie?

Quando è arrivato lo stop eravamo in un buon momento ma abbiamo lavorato bene in queste due settimane. Siamo pronti per vincere.

Cosa cambia per te in questa posizione?

Mi piace giocare sia a centrocampo che davanti.

Prendi sempre più continuità, ti senti al centro del progetto?

Sento sempre più fiducia di compagni e allenatore, mi sento sempre meglio e questo è importante.