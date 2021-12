Villar esulta con Mayoral: “Nel bene e nel male, sempre insieme”

Il centrocampista della Roma ha pubblicato l'esultanza al gol di ieri sera con l'attaccante spagnolo

Ieri sera Borja Mayoral si è ripreso in qualche modo un po' di Roma. Dopo una stagione passata in panchina, lo spagnolo è sceso in campo e ha firmato la vittoria contro il CSKA Sofia con il 2-0, un colpo di tacco bellissimo, accompagnato però da tante giocate utili e una prestazione di qualità. In Bulgaria è tornato in campo anche un altro spagnolo come Gonzalo Villar, che ha giocato nel secondo tempo dopo essere tornato dal Covid. I due hanno esultato insieme al gol di Mayoral, che è andato verso la panchina a festeggiare anche con l'ex Elche: "Nel bene e nel male, sempre insieme fratello", ha scritto poi su Instagram Villar.