Villar: “Essere tanti spagnoli ci rende le cose più facili. Lavoro per diventare titolare”

Questa sera ha fatto l’esordio in campo come trequartista, ma non ha sfigurato. Gonzalo Villar continua a convincere con prestazioni di livello. Questo il suo commento a fine match.

VILLAR A ROMA TV

Partita senza storia e prestazione positiva

Abbiamo iniziato bene la partita, abbiamo fatto 2 gol subito. Siamo felici per la partita che abbiamo fatto, ora dobbiamo riposare e pensare alla prossima

C’è la sensazione che la Roma stia migliorando nel gioco e nei risultati?

Sì, è importante che tutti quelli che stanno giocando stiano facendo bene. Il mister può fare i cambi e la squadra risponde bene, oggi lo ha dimostrato, è importante.

Oggi primi due gol per Mayoral

Siamo felici, ha potuto fare 2 gol e questo è ottimo per la squadra.

VILLAR A SKY

Tanti spagnoli protagonisti oggi…

E’ più facile per noi, siamo tanti spagnoli. Stiamo facendo un buon lavoro, ci mancava Carles ma tornerà presto. Siamo felici.

Oggi il sistema di gioco era diverso, tu andavi molto vicino alle punte

Abbiamo cambiato perché siamo tanti e possiamo giocare sistemi diversi. Ci siamo adattati bene e abbiamo fatto una buona partita. Io dovevo andare un po’ più sull’esterno ma sono andato bene.

Spiega la storia del numero 14

Non c’è una storia particolare. Mi piaceva il numero 8 che portavo all’Elche. Qui ce lo aveva Perotti che era mio amico e gli ho chiesto di lasciarmi il numero 8. Lui è andato da Gombar e gli ha chiesto di lasciarmi il numero. Diego è una bella persona e mi manca.

Il processo di ambientamento che stai avendo è rapido. Di chi è il merito?

E’ un merito di tutti. Mi manca tantissimo per arrivare al mio livello massimo. Quando però arrivi da un altro paese e entri in uno spogliatoio così è più facile. Per noi giovani è meglio confrontarci con Dzeko, Fazio, Pastore e gli altri senatori.

Pensi di poter diventare titolare di questa squadra?

Non sono io che faccio le scelte. Lavoriamo per diventare titolari o comunque giocatori importanti. Per questo sono venuto qui.