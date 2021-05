Villar e Mayoral si godono a Procida il giorno di riposo – FOTO

"Godendomi la vita in Italia con mio fratello" ha scritto il centrocampista spagnolo

"Mi godo la vita in Italia con mio fratello": con questa didascalia Gonzalo Villar ha commentato una foto che lo vede insieme in barca a Borja Mayoral, che suo fratello non è ma è di certo il compagno con cui ha il rapporto migliore. I due si frequentano fuori dal campo e hanno scelto di trascorrere insieme i due giorni di riposo concessi da Fonseca: dopo la tappa a Napoli, hanno preso una barca per un giro nel golfo insieme a Flavia (la nuova fidanzata di Borja) e un'altra amica. "Bel weekend", il commento di Mayoral, che ha postato alcune foto dei due giorni. Da domani però si torna a Trigoria: la Roma deve chiudere il campionato con un successo con lo Spezia se vuole qualificarsi in Conference League.