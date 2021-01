Villar: “Ultime due settimane strane. Con Dzeko spero che si possa risolvere”

La Roma vuole restare al terzo posto in classifica. Per farlo deve battere l’Hellas Verona di Ivan Juric nella prima giornata di ritorno. Ecco prima del fischio d’inizio le parole di Gonzalo Villar, anche oggi titolare al fianco di Veretout.

VILLAR A SKY

“Dzeko? I problemi si risolvono dentro lo spogliatoio, non ne parliamo fuori. Con Edin ho un rapporto molto buono, speriamo di risolvere ma ora abbiamo la testa nella partita che non è facile”.

VILLAR A ROMA TV

L’unico obiettivo di oggi dovrà essere riconquistare il terzo posto?

Sì, il nostro obiettivo è quello di vincere sempre. Oggi è importantissima. Dopo queste 2 settimane strane, speriamo di fare una buona partita e arrivare alla vittoria.

Quanto sei cresciuto in quest’anno a Roma?

Sono arrivato come un ragazzo, adesso non sono ancora un uomo ma quasi. Un po’ sono cresciuto.

Partita complicata contro un avversario difficile.

Sappiamo che il Verona è una squadra forte, l’ultima partita dice molto perché vincere 3-1 col Napoli non è facile. Dovremo essere pronti dal 1′ per fare la nostra miglior partita e vincere.