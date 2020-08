Villar commenta un video con le sue migliori giocate alla Roma: “Ho appena iniziato” – FOTO

Villar è arrivato questo inverno dall’Elche e solo con il finale di stagione ha trovato più spazio nell’undici di Fonseca. Ora è tornato in Spagna per le vacanze, ma la Roma lo celebra sui social con un video che mette in mostra le migliori giocate del centrocampista da quando è arrivato. Tra i commenti c’è anche quello di Gonzalo che scrive: “E ho appena iniziato…”. Il calciatore, infatti, non dovrebbe rientrare nella lista di quelli in uscita o da girare in prestito e con la nuova stagione si augura di trovare ancora più spazio.