Villar col Covid, scherza sull’isolamento: “Sono tornato a marzo 2020?” – FOTO

Lo spagnolo riprende Roma dal balcone di casa: "Un giorno di meno"

Gonzalo Villar continua l'isolamento nel suo appartamento di Roma per smaltire il Covid-19. Come il compagno Bryan Cristante, il centrocampista spagnolo aspetta il tampone negativo per tornare in campo. Intanto continua a dar notizie di sè tramite i suoi profili social. Oggi l'ex Elche ha ripreso la capitale dal balcone, scherzando sul lockdown: "Sono tornato a marzo 2020?". Poi il messaggio positivo: "Un giorno in meno". Domani guarderà i compagni e farà il tifo da casa.