Villar chiude la sua stagione dopo la sconfitta della Spagna: “Si torna a Murcia” – FOTO

Il centrocampista giallorosso si concede un ritorno a casa dopo l'eliminazione della Spagna Under 21 in semifinale contro il Portogallo. Prossimo obiettivo, convincere Mourinho

Gonzalo Villar saluta definitivamente la stagione. Il centrocampista giallorosso ha pubblicato una storia su Instagram in cui si vede l'aereo che lo porterà a casa, in Murcia, dopo la delusione ricevuta poche ore fa. Ieri sera infatti la Spagna Under 21 è stata eliminata dall'Europeo nella semifinale giocata contro il Portogallo. Villar ha disputato una buona gara, partendo da titolare e restando in campo per 81 minuti, ma non è bastato: l'autogol di Jorge Cuenca all'80' ha condannato le Furie Rosse. Ora un po' di riposo per Gonzalo, in attesa di tornare a Trigoria e prepararsi alla nuova sfida, la più importante, quella targata José Mourinho.