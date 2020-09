Villar carico in vista della Serie A: “Sono pronto” – FOTO

La pre-season è praticamente terminata. La Roma sta puntellando la rosa con gli ultimi colpi di mercato (oggi è arrivato Kumbulla) e da sabato sarà pronta a scendere in campo contro il Verona per l’esordio in Serie A. Chi scalpita a poche ore dallo start del campionato è Gonzalo Villar, arrivato lo scorso gennaio dall’Elche, e desideroso di guadagnarsi più spazio con la nuova stagione. “Pronto” scrive su Twitter postando anche una foto di lui durante una sessione d’allenamento a Trigoria.