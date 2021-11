Villar si prepara al rientro: allenamento sul terrazzo di casa – FOTO

Il centrocampista ha pubblicato sui social una foto che ritrae gli strumenti usati per allenarsi e una clessidra

Gonzalo Villar, risultato positivo al Covid-19 prima della gara contro il Genoa, è in isolamento domiciliare da una settimana. Il centrocampista, però, non perde l'occasione di allenarsi con vari strumenti di pesistica dimostrando di essere in buone condizioni. Attraverso il suo profilo Instagram ha infatti pubblicato una foto che ritrae gli oggetti usati per esercitarsi e una clessidra come a dire che il suo rientro è sempre più vicino. Definito da Mourinho "un'opzione di qualità", il numero 14 potrebbe tornare sicuramente utile soprattutto in vista del ciclo di sette partite che aspettano la Roma fino a Natale, nonostante fin qui sia stato impiegato poco.