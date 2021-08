Villar al complimento di un tifoso: “Non vero, dicono che sono una pippa” – FOTO

Il centrocampista giallorosso replica in maniera sarcastica ad un tweet d'elogio

Il centrocampista spagnolo della Roma Gonzalo Villar ha risposto ad un complimento di un tifoso su Twitter in maniera sarcastica. "La velocità di gambe nel dribbling nello stretto di Villar è impressionante. Guardate la differenza in confronto agli altri", questo il tweet di un tifoso giallorosso. La replica è arrivata direttamente dal numero 8 della Roma, in maniera polemica: "Non è possibile, dicono che sono una pippa e mi devo levare dal c****". Il centrocampista è al centro di numerose voci che lo vogliono lontano dalla capitale, poiché non adatto alle esigenze tattiche e tecniche di mister Mourinho.