Villa Stuart, controlli per Cristante e Santon: il percorso di guarigione procede bene

La Roma continua ad allenarsi a Trigoria: oggi l’ultima seduta del 2019 in previsione del bagno di folla in programma domani al Tre Fontane e la ripresa del campionato prevista per domenica contro il Torino. Con il nuovo anno, Fonseca spera anche di recuperare qualche altro tassello, come Cristante e Santon. I due giallorossi oggi si sono sottoposti a dei controlli nella clinica di Villa Stuart, dando notizie positive al proprio allenatore. Entrambi, infatti, hanno fatto registrare il buon avanzamento del loro percorso di guarigione.