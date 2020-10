Vigorito (pres. Benevento): “Campionato cominciato bene, vogliamo continuare così”

La Roma e il Benevento tornano a sfidarsi all’Olimpico. Il presidente dei campani Vigorito ha parlato nel pre-partita. Le sue parole:

VIGORITO A SKY

Un bell’inizio del Benevento in Serie A. Tre partite e due vittorie, che conclusioni trae?

E’ un campionato strano. Abbiamo iniziato bene e speriamo di continuare così. Tre anni fa ci abbiamo messo tanto per fare i primi punti, vogliamo continuare così.

Contro l’Inter ci fu una partita a viso aperto. Si aspetta oggi un approccio differente contro un’altra big?

Inzaghi dice sempre che chiudersi contro i campioni non serve, tanto un gol lo prendi sempre. Allora meglio non snaturare il gioco del Benevento, ma farà di tutto per mantenere in piedi la squadra contro una big come la Roma.

Cosa le piace di Inzaghi?

Il sud completa molte persone in generale. Di lui mi piace la visione del calcio. Vive per il calcio, credo che se potesse allenerebbe anche in oratorio. Nella vite le cose riesci a farle solo se le fai con amore. Lui mi piace per questo.

Sogna di imitare l’Atalanta?

Non voglio imitare nessuno, ma rispetto chi fa impresa con ottimi risultati e con una metodologia trasparente. I Percassi fanno ottimo calcio e hanno messo su un gran sistema. Non vorrei imitarli, ma ottenere gli stessi risultati con un metodo simile.

L’ambizione di fare sempre meglio quindi.

E’ questo il concetto. Dobbiamo guardare gli altri, prendere il meglio di loro e migliorarci.