Vigorelli (ag. Zaniolo): “Nicolò pensa solo a terminare al meglio la stagione”

Le parole dell'agente: "L’entourage del giocatore è formato dalla sua famiglia e da me. Tutto ciò che riguarda gli aspetti sportivi e di mercato li gestisco io"

"Nicolò è concentrato su sé stesso e sulla sua crescita, per il momento pensa a terminare al meglio questa stagione sportiva. Per tutte le questioni che riguardano il mercato se ne riperlerà al momento opportuno". Queste le parole dell’agente di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli, in un articolo a firma di Gianluca Lengua su ilmessaggero.it, aggiungendo che nessuno è autorizzato a parlare per conto del calciatore: "L’entourage di Nicolò è formato dalla sua famiglia e da me. Tutto ciò che riguarda gli aspetti sportivi e di mercato li gestisco io, dunque, non sono da considerare dichiarazioni di altre persone". Puntualizzazione necessaria da parte dell'agente del 22 giallorosso dopo l'intervista rilasciata da Gaspare Galasso che è stato definito come un membro dell'entourage. Oggi sono rimbalzate altre notizie di mercato su Zaniolo: dal Napoli alla Juventus e alle big della Premier League sono tante le indiscrezioni sull'ex Inter. Intanto la Roma è partita per la trasferta in Norvegia senza Nicolò che è ancora out per infortunio e proverà a recuperare per la partita di domenica contro la Salernitana.