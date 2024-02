Vieri va sciare, la reazione di Totti: “Ma hai messo la retromarcia?”

Christian Vieri ha pubblicato sul suo profilo Instagram due post con i quali sta raccontando la sua settimana bianca di San Valentino a Madonna di Campiglio che sta passando con la compagna Costanza Caracciolo. Nella sezione commenti si incontrano dei messaggi esilaranti dei suoi colleghi ex calciatori, anche quelli di qualche storica bandiera della Roma, in particolare Francesco Totti con un “Ma che hai messo la retromarcia?”. È parso più in vena di complimenti Bruno Conti che ha azzardato un ambizioso e scherzoso paragone: “Grande Bobo, altro che Tomba”.